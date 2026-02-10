SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
10.02.2026 20:38:00
Job-Probleme bei Akademikern: Erst feiern sie den Uni-Abschluss. Dann hagelt es Absagen
Top beim Lebenslauf, Flop bei den Bewerbungen: Die Zahl der jungen Akademiker auf Jobsuche ist so hoch wie nie. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Doch es gibt Hoffnung auf dem Arbeitsmarkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
