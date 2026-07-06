Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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06.07.2026 22:51:15
Jobabbau setzt Microsoft zu: Chip-Werte geben Wall Street Auftrieb
Der Halbleiter-Boom sorgt zeitweise für ein Rekordhoch beim Dow Jones. Für Unruhe sorgt der Personalabbau bei Microsoft. An der Börse werden Zweifel über die Investitionsausgaben des US-Konzerns lauter.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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