Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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06.07.2026 22:51:15

Jobabbau setzt Microsoft zu: Chip-Werte geben Wall Street Auftrieb

Der Halbleiter-Boom sorgt zeitweise für ein Rekordhoch beim Dow Jones. Für Unruhe sorgt der Personalabbau bei Microsoft. An der Börse werden Zweifel über die Investitionsausgaben des US-Konzerns lauter.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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