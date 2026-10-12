BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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12.10.2026 14:50:22
Jobgarantien nicht antasten: Bericht: BASF macht Zusagen für Evonik-Übernahme
Der erste Vorstoß von BASF in der angedachten Übernahme von Evonik reicht dem Vorstand nicht. Nun signalisiert der Chemieriese Entgegenkommen in einem besonders sensiblen Punkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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