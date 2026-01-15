:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
15.01.2026 14:44:00
Jobless claims — aka layoffs — fall below key 200,000 threshold. Labor market may be improving.
The number of Americans who applied for unemployment benefits fell in early January to a 1 1/2-month low and dropped below the key 200,000 threshold for only the second time in a year, possibly a sign of improvement in a frail U.S. labor market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!