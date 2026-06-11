Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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11.06.2026 16:51:00
Jobless claims rise to 4½-month high, but here’s the thing: Layoffs aren’t really rising
Are layoffs on the rise? The number of people seeking unemployment benefits rose again in early June, but it isn’t because businesses are cutting more jobs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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