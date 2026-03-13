The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.03.2026 19:03:27
Jobs Data Just Shook the Market. Here's How Smart Investors Should Respond
In this video, I will discuss the recent jobs data release and why it shocked the stock market. Jerome Powell and the Federal Reserve face a difficult situation ahead as oil prices rise. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of March. 6, 2026. The video was published on March. 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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