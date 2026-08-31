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31.08.2026 06:31:29
JobStreet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JobStreet präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,11 MYR. Im Vorjahresquartal hatte JobStreet ebenfalls ein EPS von 0,110 MYR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,52 Prozent zurück. Hier wurden 6,1 Millionen MYR gegenüber 7,1 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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