JobStreet: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JobStreet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 MYR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,40 Prozent auf 4,4 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at