JobStreet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JobStreet hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,05 MYR gegenüber 0,120 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 122,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,4 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 2,9 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,330 MYR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 20,37 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,62 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at