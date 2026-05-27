JobStreet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JobStreet veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at