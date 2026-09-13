Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
13.09.2026 03:05:00
Joby Aviation Could Deliver 10x Returns for Patient Investors
A stock that grows 10 times its original value -- a 900% increase -- is something most investors would be happy to have in their portfolios. But it rarely happens in one sudden leap, if it even happens at all, with most eventual 10-baggers needing several years to decades to deliver a tenfold gain to those who patiently hold on.
Could Joby Aviation (NYSE: JOBY), the air taxi company, be one of these tenfold winners?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|
04.08.26
|Ausblick: Joby Aviation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|5,50
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.