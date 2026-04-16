Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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16.04.2026 13:00:00

Joby Aviation Could Launch Flying Taxis in 2026 -- Here's What Investors Should Watch

Joby Aviation (NYSE: JOBY) wants to turn a futuristic idea into a real business. Its electric aircraft can take off like a helicopter and fly like a plane, carrying passengers across cities in minutes. For years, that vision felt distant. But now it's getting close to reality.Joby is targeting its first paying passengers in 2026, starting in markets like Dubai before expanding to the United States. If the company succeeds, it could become one of the first to launch a commercial flying taxi service.That sounds exciting. But investors should focus less on headlines and more on execution. Here are three things that matter most in the next 12 to 18 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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