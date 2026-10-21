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22.10.2026 00:05:00

Joby Aviation Could Turn a $10,000 Investment Into This in 3 Years

Joby Aviation (NYSE: JOBY) has had a dismal year on Wall Street.

How bad has it been exactly? Try a roughly 68% drop since the start of the year. Indeed, since this time last October, the stock has lost nearly 75% of its value.

Things don't seem to be getting better for it, either. Already trading near its 52-week low, the stock continues to lose investors' confidence, even as the company gets closer to achieving its biggest milestone yet: carrying its first paying passengers.

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