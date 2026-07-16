Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
16.07.2026 16:03:40
Joby Aviation CPO Eric Allison Sells 27,932 Shares at $7.53 -- Should Investors Sell Too?
Eric Allison, Chief Product Officer of Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY), reported a non-discretionary sale of 27,932 shares at $7.53 per share on July 13, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($7.53); post-transaction value based on July 13, 2026, market close ($7.48).Joby Aviation operates as a capital-intensive technology and manufacturing enterprise focused on pioneering the electric air mobility sector. With 2,559 employees and headquarters in Santa Cruz, California, the company is advancing toward commercializing its eVTOL platform, positioning itself at the forefront of urban air mobility innovation. The company's competitive advantage lies in its vertically integrated approach and proprietary aircraft design, though it remains in a pre-revenue commercialization phase with significant ongoing development investments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aviation Holdings Group Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Aviation Holdings Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|6,20
|-3,13%