Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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16.07.2026 16:03:40

Joby Aviation CPO Eric Allison Sells 27,932 Shares at $7.53 -- Should Investors Sell Too?

Eric Allison, Chief Product Officer of Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY), reported a non-discretionary sale of 27,932 shares at $7.53 per share on July 13, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($7.53); post-transaction value based on July 13, 2026, market close ($7.48).Joby Aviation operates as a capital-intensive technology and manufacturing enterprise focused on pioneering the electric air mobility sector. With 2,559 employees and headquarters in Santa Cruz, California, the company is advancing toward commercializing its eVTOL platform, positioning itself at the forefront of urban air mobility innovation. The company's competitive advantage lies in its vertically integrated approach and proprietary aircraft design, though it remains in a pre-revenue commercialization phase with significant ongoing development investments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Joby Aviation Incorporation Registered Shs 6,20 -3,13% Joby Aviation Incorporation Registered Shs

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