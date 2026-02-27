Joby Aviation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Joby Aviation hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Joby Aviation ein EPS von -0,340 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51300 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,8 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,130 USD gegenüber -0,870 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38057,14 Prozent auf 53,42 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at