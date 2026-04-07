Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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07.04.2026 16:00:00
Joby Aviation Has Shown That Its Air Taxis Can Fly, but Are They Scalable?
Joby Aviation (NYSE: JOBY) recently conducted a piloted air taxi flight in San Francisco, showcasing the capabilities of its aircraft, in hopes of convincing investors it is the real deal in the emerging electric vertical take-off and landing (eVTOL) market. While the stock soared 62% last year, there's been far less excitement in 2026, with its share price down by 34% as of Monday's close.The business has significant potential, especially if its air taxis can truly alleviate traffic in congested cities while also giving people a unique way to travel. To get to that stage, however, it won't be easy and requires not only regulatory approval but also the company scaling its operations significantly. Here's why I'm skeptical of that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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