Aviation Holdings Group Aktie
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02.09.2026 17:47:42
Joby Aviation Is Burning Over $200 Million a Quarter. Here's How Long the Cash Actually Lasts.
Joby Aviation (NYSE: JOBY), a developer of electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, is a divisive stock. The bulls expect its revenue to soar after the Federal Aviation Administration (FAA) fully certifies its first commercial flights. Still, the bears warn that its stock is overvalued, its share count is soaring, and that it's burning too much cash.But is Joby actually in danger of running out of cash before it launches its first commercial flights? Let's see how much cash it's burning through, and if it needs to rein in its spending.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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