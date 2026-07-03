Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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03.07.2026 12:00:00
Joby Aviation Is Down 25% Since June 1. Should You Buy the Dip?
Joby Aviation (NYSE: JOBY) is an aviation start-up that's designing a flying taxi, otherwise known as an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft.Don't let the term "flying taxi" fool you: Joby's aircraft looks nothing like the flying bubble cars on The Jetsons. Rather, Joby's eVTOL has six rotors that tilt independently, a stunning mechanism that lets it take off vertically like a helicopter, then fly forward like an airplane.Image source: Joby Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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