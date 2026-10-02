Aviation Holdings Group Aktie
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02.10.2026 17:15:00
Joby Aviation Is Flying in Dubai and Texas. Here's When Real Revenue Actually Shows Up.
Joby Aviation's (NYSE: JOBY) electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft combine the hover capability of a helicopter with the speed of a fixed-wing airplane, using electric propulsion to transport a pilot and up to four passengers at speeds up to 200 mph with zero operating emissions.
These aircraft address urban traffic congestion by offering transit that is up to 10 times faster than driving. The urban air mobility (UAM) market could become massive. Morgan Stanley projects the UAM industry could grow to $1 trillion by 2040 and $9 trillion by 2050.
Joby's aircraft are flying now, but the company has a long road ahead. Here's when investors can expect the real revenue to begin showing up.
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