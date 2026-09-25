Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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25.09.2026 17:45:00
Joby Aviation Is Flying Routes Across Dallas-Fort Worth. Here's How Close It Is to Paying Passengers.
Joby Aviation (NYSE: JOBY) is on a roll. Or should I say ... gaining altitude?
Puns aside, Joby kicked off its long-awaited electric air taxi demonstrations across Dallas-Fort Worth, Texas, this month, including routes into the airspace of Dallas-Fort Worth International Airport. This follows demonstrations that Joby has conducted in other major areas, namely the San Francisco Bay Area and New York City.
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