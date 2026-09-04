Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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04.09.2026 09:37:01

Joby Aviation Is Spending $450 Million in Cash to Roughly Double Its Revenue

Shares of Joby Aviation (NYSE:JOBY) trade below $7 as of this writing, near their 52-week low, having lost about two-thirds of their value from a 52-week high of nearly $20. Investors, it seems, may be tired of waiting for electric air taxis to turn into meaningful revenue.The company, meanwhile, isn't waiting. On Aug. 11, Joby announced an agreement to acquire Resonant Sciences, a defense technology company, for about $500 million -- about $450 million in cash plus $50 million in stock. It's a purchase big enough to roughly double Joby's revenue base.Half a billion dollars is serious money for a company that still spends far more than it takes in. Here's a closer look at what the deal costs -- and what shareholders get.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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