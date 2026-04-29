Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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29.04.2026 04:15:00
Joby Aviation Just Completed Its First Test Flight to JFK Airport. Here's Why I'm Still Not Buying
The market has been buzzing about electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicles for years now, though the two public companies in the space, Archer Aviation and Joby Aviation (NYSE: JOBY), are still development-stage companies with essentially no revenue.However, Joby took a significant step forward just days ago when it successfully performed its first test flights from Manhattan to JFK Airport. Joby stock rose on the news as the event offered both proof-of-concept of its commuter flights and served as a marketing vehicle, earning it coverage in a number of news outlets. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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