Aviation Holdings Group Aktie
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30.03.2026 15:23:00
Joby Aviation Just Launched Its Most Crucial Aircraft Yet. Here's What That Means for the Stock.
The code N547JX may not mean anything to you. But it means everything to Joby Aviation (NYSE: JOBY). That's because the N547JX is the first aircraft in a fleet that will determine whether Joby's U.S. air taxi business will take flight, or be grounded forever by the Federal Aviation Administration (FAA). And it just successfully took to the skies.Here's why this aircraft is so crucial for the company and what it means for its stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
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