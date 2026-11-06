Joby Aviation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Joby Aviation hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 144,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 22,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at