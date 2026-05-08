Joby Aviation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Joby Aviation präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Joby Aviation -0,110 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at