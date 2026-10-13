Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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13.10.2026 23:30:01
Joby Aviation Stock: Is It a No-Brainer Buy at $5?
What's wrong with Joby Aviation (NYSE:JOBY) stock? That's the question many investors are likely asking right now, with the stock plummeting more than 60% already in 2026. Last year, the stock was soaring, and there was plenty of optimism surrounding its future.
Today, however, investors appear to be much more cautious around the company, which hopes to one day be a leader in the electric vertical takeoff and landing (eVTOL) market. It hasn't obtained approval for its air taxi yet, but it has been making progress.
Joby's stock hit a new 52-week low on Tuesday, falling to less than $5. Given its promising growth potential, is it a no-brainer buy at this price point?
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