Aviation Holdings Group Aktie
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26.10.2026 22:30:23
Joby Aviation Stock Just Hit a 52-Week Low. History Says This Happens Next
Joby Aviation (NYSE: JOBY) stock is deep in a rut. After starting the year at about $13 a share, it has fallen below $5 and is hovering near its 52-week low of about $4.40.
Nothing seems to be coming to Joby's aid, either. Neither the completion of its first-ever coast-to-coast autonomous flight (in a Cessna equipped with Joby's technology) nor its plans to acquire the profitable defense company Resonant Sciences have done much to lift its share value in 2026. The sparkle, it seems, has been wiped from Wall Street's eyes, and the decline in similar stocks, like Archer Aviation, seems to confirm waning enthusiasm for the nascent eVTOL (electric vertical takeoff and landing) industry.
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|851,00
|-1,50%
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|4,18
|-0,95%
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