Joby Aviation vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Joby Aviation lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75133,33 Prozent auf 22,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at