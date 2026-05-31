Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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31.05.2026 11:00:05
Joby Demonstrated its Air Taxi in Manhattan, but You Can’t Fly in It Yet
Aviation start-ups and the Trump administration want to replace helicopters with electric aircraft, but the new vehicles still have to pass arduous tests before the public can use them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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