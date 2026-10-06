Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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07.10.2026 00:15:01
Joby Hit With Over $100 Million in Damages in IP Lawsuit Verdict
The world of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicle stocks has already been roiled by lawsuits and countersuits over the past year.
Today, one of those suits took a big step toward final resolution, as a federal jury returned a multimillion-dollar verdict in a dispute between avionics supplier Aerosonic, a TransDigm Group (NYSE:TDG) subsidiary, and eVTOL start-up Joby Aviation (NYSE:JOBY).
Here's what the dispute was about and how it will affect the company moving forward.
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