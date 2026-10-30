Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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30.10.2026 10:45:00

Joby Is Buying a Defense Company. Archer Plans to Buy 3 From Boeing. Here's Which Pivot Makes More Sense.

In August, Joby Aviation (NYSE: JOBY) said that it was on track to acquire defense specialist Resonant Sciences in a $500 million, all-cash deal. The electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft specialist announced that it was poised to raise $750 million in funding by selling new common stock.

The announcement of Joby's defense acquisition came almost immediately after Archer Aviation (NYSE: ACHR) said that it was acquiring three subsidiaries from Boeing. In exchange for a roughly 16.5% stake in its business after accounting for new stock issuance to fund the deal, Archer is on track to acquire the autonomous eVTOL specialist Wisk Aero, the air-traffic-management software provider SkyGrid, and the drone specialist Insitu from Boeing.

Image source: Joby Aviation.

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