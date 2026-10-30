Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
30.10.2026 10:45:00
Joby Is Buying a Defense Company. Archer Plans to Buy 3 From Boeing. Here's Which Pivot Makes More Sense.
In August, Joby Aviation (NYSE: JOBY) said that it was on track to acquire defense specialist Resonant Sciences in a $500 million, all-cash deal. The electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft specialist announced that it was poised to raise $750 million in funding by selling new common stock.
The announcement of Joby's defense acquisition came almost immediately after Archer Aviation (NYSE: ACHR) said that it was acquiring three subsidiaries from Boeing. In exchange for a roughly 16.5% stake in its business after accounting for new stock issuance to fund the deal, Archer is on track to acquire the autonomous eVTOL specialist Wisk Aero, the air-traffic-management software provider SkyGrid, and the drone specialist Insitu from Boeing.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Boeing-Aktie schwächer: Jefferies reduziert Ziel - ‘Buy’-Einstufung bleibt bestehen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|11 830,00
|2,51%
|Boeing Co.
|153,52
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.