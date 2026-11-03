Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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03.11.2026 21:23:01
Joby vs. Archer: Who Could Earn Air Taxi Passenger Revenue First?
Joby Aviation (NYSE:JOBY) leads in reported revenue and cash on hand, while Archer Aviation (NYSE:ACHR) has a pending acquisition that could rapidly expand its sales. Both are progressing toward carrying paying air taxi passengers, but neither has demonstrated fare revenue from its own electric aircraft.
Stock prices used were the market prices of Oct. 21, 2026. The video was published on Oct. 31, 2026.
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