A&D Aktie

A&D für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005

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15.05.2026 11:02:05

Joe Sedelmaier Dies at 92; Ad Auteur Behind ‘Where’s the Beef?’

He directed nearly 1,000 comedic commercials, including a much-quoted spot for Wendy’s and one for FedEx featuring a manic speed talker.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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