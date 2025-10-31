Joeone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Joeone hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Joeone 0,150 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 633,1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 690,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

