Joeone: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Joeone präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Joeone mit einem Umsatz von insgesamt 608,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 601,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at