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29.10.2026 06:31:29
Joeone stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Joeone hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 663,4 Millionen CNY gegenüber 633,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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