Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): adidas-Aktie erhält Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Schrumpfende Marktanteile des Sportartikelkonzerns von Nike wären mittelfristig positiv für die Wettbewerber Adidas, Puma und On, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten sich die hohen Lagerbestände zuerst normalisieren, damit er für den Rest des Jahres eine positivere Einschätzung des Sektors abgeben könne.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die adidas-Aktie konnte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 155,20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 22,42 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211 202 adidas-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 6,5 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:48 / GMT

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