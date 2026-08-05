Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Wohnimmobilienkonzern sei auf gutem Weg, seine operativen Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach den vorgelegten Halbjahreszahlen. Zwar dürfte der Aktienkurs weiterhin von gesamtwirtschaftlichen Trends und der künftigen Zinsentwicklung beeinflusst werden, doch erscheine das grundlegende operative Geschäft im Segment "Vermietung" nach wie vor sehr robust.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Vonovia SE-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 21,18 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 62,89 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 308 768 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8,6 Prozent abwärts. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 09:04 / GMT

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