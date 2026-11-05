Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 liege um drei Prozent unter der Konsenserwartung, sodass letztere etwas sinken dürften, schrieb Sam England am Donnerstag nach dem Bericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:06 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 44,00 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 9,09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 990 847 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 0,3 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Siemens Healthineers voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:59 / GMT

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