Hier sind die Erkenntnisse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Christodoulou, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 25. November dürfte vor allem ein Gefühl der Stabilität vermitteln, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Aktien wiesen trotz gutem Lauf einen moderaten Bewertungsabschlag zur Branche auf.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Hannover Rück konnte um 12:24 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 293,60 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 15,80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30 345 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 15,9 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:50 / GMT

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