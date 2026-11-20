Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Aktie auf dem Prüfstand
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20.11.2026 12:43:47
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hannover Rück-Aktie Buy
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 25. November dürfte vor allem ein Gefühl der Stabilität vermitteln, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Aktien wiesen trotz gutem Lauf einen moderaten Bewertungsabschlag zur Branche auf.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Hannover Rück konnte um 12:24 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 293,60 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 15,80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30 345 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 15,9 Prozent.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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