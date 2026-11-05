Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktienempfehlung
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05.11.2026 13:13:50
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Hold
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Der gesenkte Ausblick des Rüstungskonzerns verdeutliche die Risiken mit Blick auf Auftragsbeschaffung und Umsetzung der Bestellungen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sieht auch die mittelfristigen Schätzungen in Gefahr.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:57 Uhr um 16,3 Prozent auf 839,40 EUR nach. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,52 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 558 670 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 45,7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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