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Rating im Fokus 22.09.2026 13:37:47

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Scout24-Aktie Buy

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Scout24-Aktie Buy

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Scout24-Papiers durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Gerhard Orgonas.

Berenberg hat die Einstufung für Scout24 nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. In dem Gespräche habe Ralf Weitz die eigene Widerstandskraft erwähnt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Online-Marktplatzbetreiber erweise sich als weitgehend widerstandsfähig gegenüber plötzlichen Veränderungen auf dem deutschen Immobilienmarkt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:21 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 76,20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 83,73 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62 411 Scout24-Aktien. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 9,4 Prozent zurück. Die Scout24-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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