Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Aktuelle Analyse im Blick
|
29.10.2026 09:54:07
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Airbus SE-Aktie
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Resümee. Nach den bestätigten Jahreszielen werde aber der übliche Auslieferungsschub im vierten Quartal erwartet.
Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:38 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 195,14 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 7,62 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 801 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 0,3 Prozent. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,48
|-2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.