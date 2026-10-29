Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktuelle Analyse im Blick 29.10.2026 09:54:07

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Airbus SE-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Airbus SE-Aktie

Die Airbus SE-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Resümee. Nach den bestätigten Jahreszielen werde aber der übliche Auslieferungsschub im vierten Quartal erwartet.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:38 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 195,14 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 7,62 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 801 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 0,3 Prozent. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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