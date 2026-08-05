Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Bewertung im Fokus
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05.08.2026 10:04:47
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Siemens Energy-Aktie erhält Buy
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe einen rekordhohen Auftragseingang verzeichnet, schrieb Richard Dawson in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Nachfrage nach Gasturbinen, hier liege der Auftragseingang um 6,4 Prozent über dem Konsens.
Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:48 Uhr 1,2 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 34,22 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 507 821 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 27,4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Siemens Energy am 05.08.2026 vorlegen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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