Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Bewertung im Blick
|
08.09.2026 12:07:50
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. In seinem ausführlichen halbjährlichen Ausblick für die Baubranche vom Montag prognostiziert Harry Goad dem europäischen Markt nach Jahres des Rückgangs für 2026 und 2027 ein Volumenwachstum von ein beziehungsweise zwei Prozent. Entscheidend werde im kommenden Jahr der Wohnungsbaumarkt. Goads Top-Werte für Kontinentaleuropa sind CRH, Kingspan, Saint-Gobain und Vinci. Bei Heidelberg Materials sieht er ein 40-prozentiges Kurspotenzial, welches eine Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts freisetzen könnte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 162,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 32,06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104 725 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 25,5 Prozent.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
17:58
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:18
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|161,30
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.