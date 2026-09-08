Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Bewertung im Blick 08.09.2026 12:07:50

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. In seinem ausführlichen halbjährlichen Ausblick für die Baubranche vom Montag prognostiziert Harry Goad dem europäischen Markt nach Jahres des Rückgangs für 2026 und 2027 ein Volumenwachstum von ein beziehungsweise zwei Prozent. Entscheidend werde im kommenden Jahr der Wohnungsbaumarkt. Goads Top-Werte für Kontinentaleuropa sind CRH, Kingspan, Saint-Gobain und Vinci. Bei Heidelberg Materials sieht er ein 40-prozentiges Kurspotenzial, welches eine Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts freisetzen könnte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 162,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 32,06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104 725 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 25,5 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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