John B San Filippo So hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

John B San Filippo So hat am 01.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 234,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 252,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at