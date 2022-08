John B San Filippo So öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

John B San Filippo So lud am 25.08.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat John B San Filippo So im vergangenen Quartal 257,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte John B San Filippo So 206,7 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 5,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat John B San Filippo So im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 955,87 Millionen USD. Im Vorjahr waren 858,48 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,66 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 905,00 Millionen USD geschätzt.

