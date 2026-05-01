John B San Filippo So präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

John B San Filippo So hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1,43 USD gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at