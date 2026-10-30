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30.10.2026 06:31:28
John B San Filippo So verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
John B San Filippo So hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat John B San Filippo So in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 288,1 Millionen USD im Vergleich zu 298,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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