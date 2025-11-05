|
05.11.2025 06:31:28
John Bean Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
John Bean Technologies hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte John Bean Technologies ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat John Bean Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 120,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Milliarden USD im Vergleich zu 453,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
